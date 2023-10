Intel Core i9-14900K review: prestaties vs. verbruik van 14e gen. Core

De Intel Core i9-14900K past op bestaande moederborden die uitkwamen bij de 12e en de 13e generatie, zoals deze ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi. Een BIOS update is wel noodzakelijk.

Gisteren kondigde Intel de eerste 14e generatie Core processors voor desktop PC’s aan. Voor het huidige topmodel, de Core i9-14900K, brengt Raptor Lake Refresh hooguit marginale verbeteringen – maar met kunst-en-vliegwerk weet Intel de snelheidskroon in sommige disciplines te behouden.

Huidige topmodel, want het is een publiek geheim dat er begin volgend jaar grote kans is op een een Core i9-14900KS. Voor nu heeft Intel zes nieuwe processors ge├»ntroduceerd in de 14e generatie Core. We ontvingen een Core i9 en Core i5. De Core i9-14900K onderwierpen we in samenwerking met TechTesters.eu alvast aan een aantal tests. Wanneer een update beschikbaar komt voor ons moederbord, zullen we de andere processor ook testen en nader kijken naar het gebruik in de praktijk van de Core…