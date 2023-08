Intel ARC driver update belooft prestatiesprong in Dx9 en Dx11 games

Met de Intel ARC videokaarten wil de fabrikant gamers verleiden om naast de processors van het merk ook GPU’s aan te schaffen.

De eerste generatie Intel ARC videokaarten presteerde eigenlijk beter dan verwacht, maar had ook de nodige zwakke punten. Daar heeft Intel sindsdien hard aan gewerkt. De nieuwste driver update moet weer een flinke stap vooruit betekenen.

Vorig jaar stapte Intel (weer) in de markt voor insteek videokaarten. Daarmee ging het bedrijf de concurrentie met Nvidia en AMD aan. Videokaarten zijn erg complex, en deze twee concurrenten zeer ervaren. Daardoor had niemand heel hoge verwachtingen van de Intel Arc producten. Ook niet, omdat de geïntegreerde videokaarten van Intel processors als zwak te boek staan. Bovendien gooide de laatste aparte consumenten videokaart van het merk geen heel hoge ogen… in 1998.

Dat de eerste generatie van Intel zich toch aardig staande wist te houden tegen de hogere middenklassers van de concurrentie,…