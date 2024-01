Instroom in Europese ETF’s 80% gestegen in 2023

De Europese markt voor exchange-trade funds (ETF’s) is in 2023 stevig gegroeid in termen van instroom van nieuw vermogen. Volgens data van Morningstar is de netto-instroom in het vierde kwartaal met 45% gestegen naar €45,7 miljard, en gemeten over heel 2023 bedraagt de stijging maar liefst 80% naar €143,9 miljard.

Het beheerd vermogen in Europese ETF’s bedraagt per ultimo 2023 €1.640 miljard, 24% hoger dan de €1.320 miljard een jaar eerder. De meeste assets zitten in aandelen, die goed zijn voor 69% van het totaal, gevolgd door 23% voor obligaties en 6% voor grondstoffen, zo blijkt uit Morningstar’s fund flow data.

Aandelen-ETF’s

Het herstel op de aandelenmarkten gaf aandelen-ETF’s een stevige boost, zeker in de laatste maanden van het jaar. De instroom in de aandelencategorie steeg over heel vorig jaar 73% naar €89,7 miljard. Het zwaartepunt lag bij aandelen uit ontwikkelde markten, concludeert Morningstar’s ETF-expert José Garcia Zarate. De twee categorieën…

