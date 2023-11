Instroom in Europese duurzame fondsen gedaald in…

Europese duurzame fondsen toonden in het derde kwartaal veerkracht door netto 15,3 miljard dollar aan nieuw geld aan te trekken. Hoewel veel lager dan de instroom van 25,4 miljard dollar in het voorafgaande, tweede kwartaal, droegen duurzame fondsen meer dan tweederde bij aan de totale Europese fondsenstromen. Dit ondanks een vertraging in de productontwikkeling bij fondshuizen en zorgen over greenwashing.

Hetzelfde kan niet gezegd worden van duurzame fondsen in de Verenigde Staten, aangezien beleggers in het derde kwartaal 2,7 miljard dollar uit dit soort fondsen weghaalden. Dat betekent het vierde opeenvolgende kwartaal van netto aflossingen die Amerikaanse ESG-fondsen hebben geleden. Een mogelijke factor die Amerikaanse beleggers blijft weerhouden van duurzaam beleggen, is het politieke verzet ertegen in eigen land.

Beeld in Europa nog positief

Europa bleef het leeuwendeel van het duurzame fondsenlandschap uitmaken, met 85% van het wereldwijde duurzame fondsvermogen. Het blijft…

Lees verder bij www.morningstar.nl