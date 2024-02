Inspectie pakt Roy Donders op illegale spuitpraktijken: ‘Kliniek sluiten!’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de cosmetische kliniek van Roy Donders een officiële waarschuwing gegeven. De realityster zou namelijk niet over de juiste papieren beschikken om smoeltjes met naalden te mogen bewerken. Royke heeft zijn prikhut nu tijdelijk op slot gegooid. “Heb nog geen beslissing gemaakt.”

Geen registratie

In november onthulde Omroep Brabant dat zo’n twintig cosmetische klinieken in de provincie de zaken niet op orde hebben. Drie van hen zouden fillers zelfs zetten zonder een BIG-registratie te hebben. Dat zijn dus illegale praktijken. Ook zaten er klinieken tussen waar de behandelaars wél een BIG-registratie hebben, maar geen opleiding voor cosmetisch arts gevolgd hebben. Fopdokter Donders heeft zowel geen registratie als geen opleiding. Dat is dubbel zo kwalijk.

Donders ontkent stellig

Dik twee maanden na de publicaties van Omroep Brabant laat de inspectie weten de klinieken te gaan…