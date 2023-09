Inpost veel te duur – CashCow.nl

Het aandeel Inpost S.A (INPST) steeg aanzienlijk met 9,2% en sloot op 11,71 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 7 juli 2022, toen de stijging 11,4% was. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 15 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met zes keer de gemiddelde omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 9,10 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Fundamenteel is het lastig om goed grip te krijgen op de Poolse pakketbezorger. Weinig opbeurend is de daling van de nettowinst in Q2 naar 127 miljoen zloty van 217 miljoen vorig jaar. Positief is de stijging van de omzet naar 2,1 miljard zloty van 1,7 miljard zloty. De nettowinst van dit vooral in Polen actieve bedrijf werd vooral gedrukt door hogere financieringslasten en belastingafdrachten. Oprichter en ceo Rafał Brzoska zegt in het handelsbericht…