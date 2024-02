Inpost niet goedkoop. Koers/winst is 63

Inpost S.A (INPST) was 1.2% hoger met een slotnotering van 14.65 euro.

Investtech: “We moeten terug naar november 2021 om een hogere slotkoers te vinden voor het aandeel. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 11.80 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Het aandeel is niet goedkoop gezien de koers/winst van 63.

