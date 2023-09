InPost | Beleggers onder de indruk van margesprong

De Poolse uitbater van pakketkluizen InPost blijft ondanks de afgekoelde e-commercemarkt razendsnel groeien. In het tweede kwartaal verwerkte het bedrijf 19% meer pakjes, waarmee de volumestijging amper is afgezwakt vergeleken met het eerste kwartaal (+21%). Dankzij prijsverhogingen steeg de omzet met 26,2% en de aangepaste ebitda met 35%. Op de Poolse thuismarkt steeg de reeds hoge ebitda-marge van 44,9% naar 47,8%. De marge in Frankrijk daalde in het tweede kwartaal van 16% naar 13,3% door aanhoudende investeringen in het netwerk van pakketautomaten en hogere lonen. Op de overige internationale markten, het Verenigd Koninkrijk en Italië, nemen de verliezen snel af.



Het eerste halfjaar werd afgesloten met een omzet van PLN4,14 mrd (€919…