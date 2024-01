Innovatieve gigant in verpakkingen biedt opwaarts koerspotentieel

Sonoco (SON) vindt zijn oorsprong eind achttiende eeuw, als burgemeester James L. Coker en zijn zoon de Carolina Fiber Company oprichten in Hartsville, South Carolina. Het doel is om houtpulp en papier te produceren uit Southern pine trees, een Amerikaanse soort dennenboom. Na enkele onsuccesvolle jaren van pulpverkoop, besloten de Cokers om papieren klossen te maken voor het garen van de textielindustrie. Dit resulteerde in 1899 in de oprichting van de Southern Novelty Company, aangezien de klossen van papier een noviteit waren in de textielindustrie.

Met de groeiende textielindustrie groeide ook het bedrijf hard. In 1923 werd een nieuwe naam uit de oude afgeleid en ging het…