Inhaalslag kleine en middelgrote private equity fondsen

De aantrekkingskracht van grote private equity fondsen de afgelopen decennia is opvallend geweest, waarbij ze een steeds groter deel van het investeerderskapitaal hebben aangetrokken. De perceptie dat grotere private equity fondsen superieure rendementen en stabiliteit bieden vanwege hun omvang heeft lange tijd de overhand gehad. Echter, onderzoek van Schroders onthult dat kleine en middelgrote private equity fondsen consistent beter presteren dan hun grotere tegenhangers.

Het onderzoek van Schroders naar meer dan 49.000 private equity fondsen en 200.000 transacties op het gebied van buy outs, groei- en durfkapitaal tussen 1980 en 2022 verschaft boeiende inzichten. Opmerkelijk is dat grote fondsen in het afgelopen decennium hun groei in transacties aanzienlijk hebben overtroffen, wat heeft geleid tot verhoogde concurrentie en opgeblazen instapwaarderingen. Intussen hebben kleine en middelgrote fondsen meer gebalanceerde groei ervaren, wat heeft geresulteerd in een gunstiger…