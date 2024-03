ING verlaagt koersdoel PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor PostNL verlaagd van 1,45 naar 1,30 euro en handhaafde het Houden advies op PostNL. Dit bleek maandag uit een rapport van analist marc Zwartsenburg.

Reden voor de koersdoelverlaging was de outlook die PostNL bij de jaarcijfers gaf voor 2024. Die lag 15 procent lager dan de taxaties van ING. Daarbij merkte de analist op dat de outlook van PostNL voor een pakketgroei van 7 tot 10 procent “nogal optimistisch” is. Hij wees onder meer op de lastige vergelijkingsbasis in de tweede helft van dit jaar.

“Kortom, de outlook voor 2024 oogt nog altijd uitdagend.”

Er zijn duidelijk structurele aanpassingen in het bedrijfsmodel nodig om de marges te beschermen en waarde te creëren, aldus Zwartsenburg. Ook het management is daar volgens hem van doordrongen. Zwartsenburg heeft er vertrouwen in dat die veranderingen er gaan komen, maar wanneer en hoe is onduidelijk “en lastig te voorspellen”.

Het aandeel PostNL daalde maandag 0,1…