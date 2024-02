ING verhoogt koersdoel ASML fors

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 700,00 naar 950,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank.

De indrukwekkende orderintake in het vierde kwartaal maakt duidelijk dat de opwaartse cyclus in de halfgeleiderindustrie is begonnen, aldus de analisten. Tegelijk maken structurele groeiaanjagers als kunstmatige intelligentie het beeld voor de middellange en lange termijn nog aantrekkelijker.

ING is beduidend optimistischer gestemd dan de consensus en verwacht dat ASML aan de bovenkant van zowel zijn 2025- als 2030-doelen kan komen.

ING denk dat de beleggersdag op 14 november dit jaar een nieuwe aanjager kan zijn.

Het aandeel ASML daalde vrijdag 2,8 procent tot 789,40 euro.

Bron: ABM Financial News