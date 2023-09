ING Research | Inflatiespook werpt zijn schaduw vooruit

Waar de inflatie een jaar geleden nog piekte op 14,5%, is deze inmiddels teruggelopen naar zo’n 3%. De belangrijkste reden hiervoor zijn de fors gedaalde energieprijzen. ING Research verwacht een nog verdere afname en gaat voor begin 2024 uit van een inflatie die iets boven de 2% uit komt.

De inflatie heeft geleid tot forse prijsstijgingen en dat voelt de consument direct in zijn portemonnee. Hoewel de prijzen van boodschappen recent zijn gedaald, betaal je in Nederland voor dezelfde producten ruim 11% meer dan een jaar geleden. ING Research schat in dat het koopkrachtverlies over 2022 en 2023 zo’n 4% zal bedragen. Dit heeft zijn effect op het consumentenvertrouwen, zo blijkt onder meer uit een internationale consumenten-enquête van ING. Daarin zeggen Nederlanders dat zij…