ING Private Banking introduceert beleggen in Private Markets

Vanaf vandaag kunnen klanten van ING Private Banking beleggen in Private Markets. Met deze beleggingsvorm is het voor vermogende klanten (vanaf €2,5 miljoen belegd vermogen) mogelijk om te beleggen in bijvoorbeeld Private Equity, Private Credit en Infrastructure.

ING werkt hierbij nauw samen gerenommeerde internationale spelers als BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR en LGT Capital Partners.Wereldwijd neemt het belang van Private Markets in de economie toe en deze trend zet naar verwachting de komende decennia door.

Katja Kok, directeur ING Private Banking & Wealth Management: “Met beleggen in Private Markets bieden wij onze klanten toegang tot beleggingscategorieën die tot nu toe voor weinigen beschikbaar waren. Het toevoegen van Private Markets aan een beleggingsportefeuille kan de risico/rendement verhouding verbeteren en biedt meer diversiteit in de portefeuille. Deze belangrijke toevoeging aan onze dienstverlening past bij de ambitie van ING Private…