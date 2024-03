ING op weg naar de top uit 2018

Het aandeel ING Groep NV (INGA) steeg met een lichte 0,4% en eindigde op 14,06 euro.

TA-commentaar Investtech: “Het aandeel is hiermee 21 van de laatste 27 dagen gestegen. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 775 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vijf keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 12,70 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Ik zie het aandeel op termijn nog wel een aanval doen op de top van bijna 17 euro in 2018.

