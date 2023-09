ING: ‘Miljoenennota herverdeelt naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet’

Het nieuwe beleid dat in de Miljoennota 2024 van deze week werd aangekondigd was weinig verrassend. Een pakket om de armoedecijfers te drukken en nog wat beleidstechnische reparaties. De Visie van de economen van ING.

Door dekkingsmaatregelen veranderde het overheidstekort nauwelijks en bleef het binnen de Europese normen van 3%. Toch wacht volgende kabinetten in potentie een grote budgettaire uitdaging.

Vooral geld naar lage inkomens om armoede te drukken

Zoals van tevoren werd verwacht, trok het demissionaire kabinet zo’n €2,2 miljard (0,2%bbp) uit voor koopkrachtverbetering van mensen met kans op armoede, vooral via voor een hoger kindgebonden budget, een hogere huurtoeslag, een hogere arbeidskorting voor lage inkomens en een hogere algemene heffingskorting voor bijstandsgerechtigden.

Met dit geld zal het percentage Nederlanders dat in armoede leeft nu stabiel blijven en daalt zelfs het percentage kinderen in armoede. Daarmee blijft de armoede in Nederland beneden het pre-corona…