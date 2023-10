ING halveert koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 40,00 naar 20,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Marc Hesselink.

De tweede helft van dit jaar belooft volgens de analist enorm belangrijk te worden voor de maaltijdbezorger, na zes moeizame kwartalen in de nasleep van het opheffen van de coronarestricties.

Volgens Hesselink staat Just Eat voor een positieve afslag, waarbij sprake zal zijn van een terugkeer naar groei en een aantrekkende winstgevendheid, onder meer dankzij een rem op de investeringen.

De analist ziet ondanks het nieuwe koersdoel, dat “zeer conservatief is vastgesteld”, nog steeds een “significant opwaarts potentieel” voor het aandeel, indien de maaltijdbezorger zijn langetermijndoelstellingen weet te realiseren.

Just Eat bezit volgens ING sterke posities in de belangrijkste markten waarin het actief is, waaronder in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk….