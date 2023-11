ING gaat meer eigen aandelen inkopen

De winst in het derde kwartaal verdubbelde naar net geen 2 miljard euro. Dat is voor een deel te danken aan gestegen rente-inkomsten; die stegen met 23,5%, en aan de commissie-inkomsten die bijna 4% groeiden. Ook overige inkomsten, waaronder handelsinkomsten uit financiële markten en hedging-effecten, stegen flink.

De resultaten leiden tot een CET1-kapitaalratio van 15,2%, terwijl 12,5% afdoende is voor ING. Alles daarboven biedt ruimte voor uitkering van kapitaal.

Inkoop van eigen aandelen is gunstig voor zittende aandeelhouders, omdat de winst dan over een kleiner aantal uistaande aandelen hoeft te worden verdeeld. Toch lijken aandeelhoders niet enthousiast – of ze zijn simpelweg niet verrast – want het aandeel ING staat donderdagochtend lichtjes in de min op het Damrak: 1,6% lager op 11,80 euro.

Vorig jaar kondigde ING eveneens bij zijn derdekwartaalresultaten een aandeleninkopprogramma aan. Meer Europese banken zijn na het opheffen van de…

