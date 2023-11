ING: “Erg sterke orderinstroom ASMI”

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het derde kwartaal een solide orderinstroom behaald en dat is een goed teken voor 2024. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag in een rapport.

Ook de omzet viel mee en de brutomarge was sterk, aldus Hesselink. Dit resulteerde in een aangepaste EBIT die 12 procent hoger uitviel dan de consensus. “Maar de grootste positieve verrassing was de orderinstroom die 16 procent hoger uitviel dan de consensus.”

Hesselink benadrukte dat ASMI profiteerde van de eerste opdracht voor Gate-All-Around.

ING denkt dat de analistenconsensus voor 2023 omhoog moet. “En de solide orderinstroom inclusief de steun van GAA oogt goed voor de groei in 2024”, aldus Hesselink.

De bank heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 500,00 euro. Het aandeel steeg woensdag met 7,0 procent naar 387,70 euro.

Bron: ABM Financial News