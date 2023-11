ING | Bank heeft voorlopig de winsttop bereikt

In het derde kwartaal heeft ING een winst geboekt van €2,0 mrd. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrag ligt echter 8% lager dan in het tweede kwartaal. De terugval wordt met name veroorzaakt door een toename van de operationele kosten met 6% naar €2,8 mrd en door een reservering voor mogelijk oninbare leningen (€183 mln) die 87% hoger ligt. Aan de inkomstenkant blijven de netto rente-inkomsten ongeveer stabiel op €4,0 mrd. Daarnaast lagen ook de commissie-inkomsten (-0,3% naar €909 mln) en de overige inkomsten (+2% naar €802 mln) grofweg op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal. Dat geldt ook voor de totale baten, die met…