Influencerkoppel Gio en Jade Anna uit elkaar: “Ik zou haar verrot willen schelden!”

Goed nieuws voor de dorstige kameraden onder ons: Jade Anna is weer op de markt en dit keer is ze volledig legaal. Vlogclown Gio Latooy (24) en influencer Jade Anna (19) hebben voor de tweede keer hun relatie verbroken. Dit maken ze bekend via een video op YouTube, waarin ze samen tranen met tuiten grienen. “Ik zou haar liever helemaal uit willen schelden, verrot willen schelden!”

Even een korte omschrijving voor degenen die nog nooit van deze twee internetkanonnen heeft gehoord. Jade Anna heeft zo’n 994.000 volgers op instagram en 1,6 miljoen op TikTok en is daarmee een van de meest succesvolle influencers van Nederland. Gio en zijn blokvormige kanis trekken ook heel wat bekijks met 1,3 miljoen abonnees op YouTube.

Hoe het begon

De twee leerden elkaar vijf jaar geleden kennen, raakten eerst bevriend en kregen later een relatie. Gio was destijds 20, Jade Anna nog maar 16. Klinkt als een zaak voor justitie, maar daar gaat het even niet om….