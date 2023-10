Influencer Royalistiq gooit zijn penthouse in de uitverkoop. Zie beelden!

HIER DE BEELDEN VAN HET UNIEKE PENTHOUSE

Roy Beszelsen, beter bekend als Royalistiq, is rijk geworden door o.a. dagelijks video’s te plaatsen op YouTube, een eigen kledinglijn en de drankjes die hij verkoopt. Het heeft hem zeker geen windeieren opgeleverd.

Zo verdient hij bijvoorbeeld een aardig bedrag op You Tube, waar hij maar liefst bijna 1 miljoen abonnees heeft. Roy kocht onlangs een schitterende vrijstaande villa in Purmerend voor het bedrag van 2.250.000 euro. Dat was1 ton boven de vraagprijs van 2.150.000 euro.

VRAAGPRIJS PENTHOUSE ROYALISTIQ

En nu heeft hij zijn penthouse, gelegen op de 12e verdieping, in Nieuw Vennep in de uitverkoop gezet. Vroeg hij eerst 1.250.000 euro voor het optrekje, nu is de prijs 1 miljoen euro ofwel een kwart ton euro lager. Maar……….. het is een waar vanaf je kunt bieden op het penthouse..

Zelf kocht Roy het penthouse in 2019 voor 540.000 euro en liet er voor totaal acht ton euro aan hypotheken op vestigen. Wat krjjg je…