Influencer Jade Anna van Vliet koopt super luxe maisonnette. Zie foto’s

Jade Anna is in het nieuws vanwege haar breuk met Gio Latooy en kan in dit prachtige optrekje uithuilen

Het influencer koppel Jade Anna van Vliet en Gio Latooy zijn uit elkaar en dat levert een hoop medialawaai op. Natuurlijk is dat verdrietig, maar er is ook goed nieuws voor Jade Anna, want zij heeft op Insta recent het aantal van 1 miljoen volgers bereikt. KOOPSOM JADE ANNA VAN VLIET Hierdoor verdient ze wellicht 20.000 euro per post en dat terwijl ze pas 19 jaar is. En ze heeft zichzelf beloond met het kopen van deze prachtige maisonnette in Heemskerk. Deze stond te koop voor een vraagprijs van 475.000 euro en Jade Anna wist 10.000 euro korting te bedingen en kocht het optrekje voor 465.000 euro. INDELING MAISONNETTE JADE ANNA VAN VLIET Uiteraard betaalde zij dit met eigen geld. Hiervoor heeft zij een maisonnette met een woonoppervlakte van 137 vierkante meter. In totaal beschikt ze over drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer. De…

