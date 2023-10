Influencer Jade Anna deelt bizarre foto van vóór en ná ze flink bezig is geweest

Jade Anna van Vliet deelt twee foto’s waarop het bizarre resultaat van heel hard werken goed te zien is.

Jade Anna laat zien dat ze keihard aan lichaam werkt

Het heeft niemand kunnen ontgaan dat Jade Anna van Vliet de afgelopen jaren ontzettend hard heeft gewerkt aan haar uiterlijk. Zo is de influencer natuurlijk hartstikke jong met haar negentien jaar, maar ze is erg druk bezig met haar lichaam. Dat betekent dan ook niet stilzitten voor Jade Anna. De blondine spendeert wekelijks hartstikke veel uren in de sportschool om haar droomlichaam te creëren. Ook heeft Jade Anna voor haar verjaardag van haar ex-vriend Gio Latooy een verplaatsbare loopband gekregen. Hierdoor kan Jade zelfs voor de televisie in beweging blijven en met haar lichaam bezig zijn. Gelukkig doet Jade Anna het ook echt ergens voor, want het resultaat is zeker te zien. Op onderstaande twee foto’s is Jade Anna haar progressie door het sporten en gezond eten duidelijk te zien. Zo ziet Jade er ook al hartstikke…