Inflatie Verenigde Staten daalt naar 3,1% terwijl verdere renteverhogingen als ‘verleden tijd’ worden verklaard ~ Crypto-Gids

De Consumer Price Index (CPI) is iets gedaald van 3,2 procent in oktober, in lijn met eerdere verwachtingen. Deze recente ontwikkeling zal de argumenten van functionarissen van de Federal Reserve versterken dat de rentetarieven op hun huidige niveau moeten blijven tot het voorjaar van 2024. Het is belangrijk op te merken dat de jaarlijkse kernmaat stabiel bleef op 4 procent en wordt beschouwd als de graadmeter voor langdurige inflatie.

Bovendien zijn de kernprijzen in de VS in november 2023 met 0,3 procent gestegen, ondanks dat de CPI-inflatie blijft afnemen. Deze inflatiecijfers komen voorafgaand aan de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) morgen over de rentetarieven. Om de impact van inflatie op de economie te beperken, heeft de centrale bank ervoor gekozen de tarieven te verhogen na de pandemie. Echter, naarmate de CPI-tarieven blijven dalen, verwachten analisten dat de Federal Reserve de Federal Funds Rate op het huidige niveau zal handhaven.

