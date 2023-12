Inflatie in eurozone gedaald, dus wanneer verlaagt…

De inflatie in de eurozone daalde in november verder, grotendeels onder invloed van de matigende energieprijzen, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Eurostat, het officiële statistiekbureau van de Europese Unie. De inflatie van het blok zal naar verwachting in november van dit jaar 2,4% op jaarbasis bedragen, vergeleken met 2,9% in oktober, aldus Eurostat. De consensusverwachtingen waren vastgesteld op 2,7%.

Als we kijken naar de belangrijkste componenten van de meting, wordt verwacht dat voedingsmiddelen, alcohol en tabak in november het hoogste percentage van dit jaar bereikt hebben, namelijk 6,9% vergeleken met 7,4% in oktober, gevolgd door diensten (4,0%, vergeleken met 4,6% in oktober), industriële goederen met uitzondering van energie (2,9%, vergeleken met 3,5% in oktober), terwijl energie de grootste moderator was (-11,5%, vergeleken met -11,2% in oktober).

“Als we kijken naar de verdeling van de inflatie, is het duidelijk dat de daling van de energieprijzen de overweldigende…

