Inflatie in eurozone daalt verder, alle ogen op ECB

De inflatie in de eurozone daalde in februari naar 2,6% op jaarbasis, tegen 2,8% in januari, volgens de flash-schatting van Eurostat, maar hoger dan economen hadden verwacht. De Europese Centrale Bank zal naar verwachting tijdens de vergadering op 7 maart de inflatieverwachtingen naar beneden bijstellen, maar de rentetarieven ongewijzigd laten.

“De inflatie in de eurozone zette haar neerwaartse trend voort in februari, met een prijsstijging van slechts 2,6%, tegen 2,8% in januari en 2,9% in december. Dit was iets hoger dan de verwachtingen van een stijging van 2,5%, maar het gaat in ieder geval de goede kant op”, aldus Michael Field, Europees marktstrateeg bij Morningstar.

De kerninflatie, die de prijzen weergeeft zonder de kosten van energie en voeding mee te tellen, daalde ook naar 3,1% op jaarbasis. In januari was dit nog 3,3%.

In februari leverden voedingsmiddelen, alcohol en tabak de grootste bijdrage aan de inflatie in de eurozone (+4% op jaarbasis), gevolgd door diensten…

