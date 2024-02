Inflatie in eurozone daalt, rentewijziging lijkt…

Volgens de flash-raming van Eurostat daalde de inflatie in de eurozone in januari naar 2,8%, tegen 2,9% in december, waardoor de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen nog verder toenam. De daling van de inflatie kwam overeen met de verwachtingen van economen.

De kerninflatie, die de prijzen weergeeft zonder de kosten van energie en voeding mee te tellen, daalde eveneens met 10 basispunten naar 3,3% op jaarbasis, maar bleef achter bij de verwachtingen, waardoor de rente op staatsobligaties in de eurozone steeg. De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties – de benchmark voor de eurozone – steeg op het moment van schrijven naar 2,2%.

In januari leverden voeding, alcohol en tabak (+5,7% op jaarbasis) de grootste bijdrage aan de inflatie in de eurozone, gevolgd door diensten (+4%), niet-energie gerelateerde industriële goederen (+2%) en energie (-6,3%) , aldus Eurostat.

Kerninflatie beweegt de goede kant op

“De Europese inflatie daalde in januari…

