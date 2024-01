Inflatie eurzone gestegen; hoop op snelle…

De inflatie in de eurozone bedroeg in december 2,9% en dat cijfer doet de hoop op renteverlagingen door de Europese Centrale Bank (ECB) vervliegen. Volgens de raming van Eurostat bedroeg de inflatie op jaarbasis in de eurozone in december 2,9%, vergeleken met 2,4% in november. Dit was de eerste stijging van de inflatie in de regio sinds april.

Na het inflatiecijfer zakken de Europese aandelenmarkten intraday dieper in het rood. De Stoxx Europe 600-index is sinds de opening bijna 0,9% gedaald, nadat de opwinding over een renteverlaging door de ECB was verdwenen. De euro daalde ook ten opzichte van de Amerikaanse dollar en was op het moment van schrijven € 1,09 waard.

“Voor degenen die hopen dat de inflatie lineair zal blijven dalen, zal het nieuws dat de Europese inflatie in december met 50 basispunten is gestegen naar 2,9% een schok zijn”, zegt Michael Field, Morningstar’s Europese marktstrateeg. “Nu de inflatie zo dicht bij het door de ECB beoogde niveau van 2% is gevallen, is…

