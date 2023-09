Inflatie eurozone blijft stabiel ondanks lagere energieprijzen

Leestijd: 2 minuten

De prijzen in de eurolanden zijn in augustus net zo hard gestegen als vorige maand. Dat komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak opnieuw sterk zijn toegenomen. Gas en elektriciteit waren wel goedkoper dan een jaar eerder, maar daalden minder sterk in prijs dan een maand eerder.

De inflatie bleef daardoor in augustus onveranderd op 5,3 procent, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. In juli koelde de prijsstijging in de eurozone nog af van 5,5 procent tot 5,3 procent op jaarbasis. Op maandbasis namen de prijzen in augustus wel met 0,6 procent toe.

In Nederland nam de inflatie wel flink af. Volgens de Europese meetmethode werd het dagelijks leven hier 3,4 procent duurder in vergelijking met augustus 2022. In juli was dat nog 5,3 procent. In Duitsland, de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland, kwam de inflatie uit op 6,4 procent, tegen 6,5 procent een…