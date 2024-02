Industriële productie eurozone trekt aan

(ABM FN-Dow Jones) De industriële productie in de eurozone is in december onverwachts gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie.

In de eurozone steeg de industriële productie in december met 2,6 procent op maandbasis, waar economen uitgingen van een krimp van 0,2 procent.

Op jaarbasis steeg de productie in de industrie met 1,2 procent tegen een verwachting van een krimp van 3,9 procent.



