Indrukwekkende abonnee-aanwas Netflix | Morningstar

Netflix (NFLX) rapporteerde in het vierde kwartaal een aanzienlijke toename van het aantal abonnees, waarbij alle regio’s bijdroegen. De gemiddelde inkomsten per abonnee stegen weer na enkele kwartalen van daling, wat resulteerde in een aanzienlijke versnelling van de omzetgroei. Wij zien de komende jaren verdere positieve effecten, maar denken wel dat de abonneegroei zal vertragen.

We verhogen onze schatting van de reële waarde naar $425 van eerder $410 na de resultaten en de vooruitzichten voor 2024, maar we denken dat de aandelenkoers op de zaken vooruit is gelopen, zelfs nu we verwachten dat Netflix dominant zal blijven. Het aandeel sloot dinsdag op Wall Street op $492 en is dus volgens Morningstar overgewaardeerd.

De omzet in het vierde kwartaal steeg met 13% op jaarbasis omdat Netflix wereldwijd per saldo ruim 13 miljoen netto nieuwe abonnees erbij kreeg, het hoogste aantal sinds het eerste kwartaal van 2020, en elke regio leverde méér nieuwe abonnees op dan in het eerste…

