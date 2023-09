Indrukwekkend van Frans Bauer: “28 kilo afgevallen”

De afgelopen maanden was het al op zijn sociale media te zien: Frans Bauer heeft zijn levensstijl drastisch omgegooid. Hij eet nu gezonder én gaat regelmatig sporten.

De inspanningen van Frans Bauer werpen hun vruchten af. Aan RTL Boulevard vertelt hij dat hij al 28 kilo is afgevallen. Dat is echter nog niet genoeg voor hem.

“Nog maar zeven kilo en dan ben ik opnieuw de oude Frans die ik ooit was”, zegt hij. “Voor ik 50 word wil ik in totaal 35 kilogram afgevallen zijn.” Daarvoor heeft hij nog tot 30 december.

Hij vertelt er ook bij hoe hij er juist in is geslaagd om zoveel gewicht te verliezen. “Ik train gemiddeld vier keer in de week zo’n 15 kilometer. Dan komt daar nog de krachttraining en het fietsen en het wandelen met Maris bij.”

Zijn goede conditie zal eind deze maand ongetwijfeld goed van pas komen. Dan begint hij immers aan zijn theatertour.