Indicator suggereert dat Cardano’s groei mogelijk niet duurzaam is

Cardano (ADA) heeft de afgelopen weken een opmerkelijke stijging meegemaakt, maar recent is er sprake van een lichte correctie in de markt. Een interessante ontwikkeling in de on-chain data lijkt deze daling te bevestigen.

Afname in actieve adressen

Een van de indicatoren voor het negatieve sentiment is de afname van het aantal actieve adressen op het Cardano-netwerk. Deze actieve adressen zijn in wezen wallets of locaties waar transacties met ADA plaatsvinden. Een daling in het aantal actieve adressen duidt op verminderde betrokkenheid en activiteit op het netwerk.

Deze discrepantie kan erop wijzen dat de recente prijsstijging van ADA niet volledig wordt weerspiegeld in een toename van netwerkactiviteit. Dit suggereert dat de stijging mogelijk meer te wijten is aan speculatie of externe factoren, in plaats van aan een werkelijke toename in het gebruik van het Cardano-netwerk.

DAA divergentie

Er is nog een indicator die een negatief beeld schetst voor Cardano. Dat…