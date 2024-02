In februari komen er voor bijna $900 miljoen aan crypto-tokens vrij

In februari staat de markt voor digitale activa op scherp door de geplande vrijgave van bijna $900 miljoen aan gevestigde tokens. Koplopers in deze aanzienlijke ontgrendeling zijn prominente projecten zoals Avalanche, Aptos en The Sandbox.

Langdurige betrokkenheid bij project stimuleren

Crypto-vesting, een strategie waarbij digitale activa voor een bepaalde periode worden vergrendeld, speelt een centrale rol in deze ontwikkeling. Deze methode voorkomt dat vroege investeerders hun winst snel incasseren en het project verlaten. Het doel is om een langdurige betrokkenheid bij het project te stimuleren.

Token Unlocks, een vooraanstaande dataprovider, onthulde dat er in de komende maand tokens met een totale waarde van ongeveer $900 miljoen worden vrijgegeven. Belangrijke tokens in deze vrijgave zijn onder andere die van Avalanche, Aptos, The Sandbox, Optimism (OP) en Sui (SUI).

Avalanche neemt het voortouw

Avalanche neemt het voortouw met de grootste hoeveelheid tokens…