In dit miljoenen kostende Gooise liefdesnestje vieren Sylvie Meis en haar nieuwe vriend Wim Beelen de liefde! Zie foto’s

Hier wordt ze omgeven door glitter en glamour…

Cupido heeft weer raak geschoten bij Sylvie Meis. Haar nieuwe vriend is multi miljonair Wim Beelen, die volgens Quote goed is voor zo’n slordige 160 miljoen euro. Geen wonder dat hij in een zeer duur penthouse woont in het Gooise plaatsje Laren.

WAARDE LIEFDESNESTJE SYLVIE MEIS

De waarde van dit penthouse wordt geschat op zo’n 5,8 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. De woonoppervlakte bedraagt 508 vierkante meter en in totaal zijn er vijf slaap- en vijf badkamers.

ZO LUXE IS PENTHOUSE SYLVIE MEIS EN WIM BEELEN

Sylvie heeft het dus voor het uitzoeken. Het penthouse is gelegen op het Landgoed Larendael in het Gooi. Verder kunnen Sylvie en Wim genieten van het gemeenschappelijke zwembad, poolhouse, sauna en gym om de conditie op peil te houden.

De keuken is uiteraard een lust voor het oog en is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur plus een kookeiland. De auto kan worden geparkeerd in de…