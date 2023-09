In de slipstream van Nvidia

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Microsoft en OpenAI braken de markt voor AI (artificial intelligence), maar het was onmiskenbaar Nvidia dat met de eerste grote winst aan de haal ging. De verbluffende cijfers van Nvidia roepen bij beleggers direct de vraag op: wie volgt?







De nieuwe goudkoorts





Nvidia is typisch een ‘scheppen en pikhouwelen’-aandeel. Tijdens de Amerikaanse Gold Rush in de 19e eeuw werd het meeste geld verdiend door de aanbieder van scheppen en pikhouwelen die de gelukszoekers voorzag van gereedschap en niet door die gelukszoekers zelf. In die zin lijkt Nvidia op ASML , dat machines verkoopt aan iedereen die de meest geavanceerde chips hoopt te maken. Of AI in de brede markt gaat leiden tot hogere…