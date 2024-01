In de afgelopen 5 jaar steeg AEX met 58% en AMX met 24%

De afgelopen drie jaar waren uitdagend voor tweederangsaandelen, omdat beleggers in onzekere tijden vaak geneigd zijn terug te vallen op de zogenaamde veilige havens. De hogere rentetarieven hebben obligaties en geldmarktfondsen ook aantrekkelijker gemaakt, waardoor veel beleggers hun geld uit de aandelenmarkten hebben gehaald. De Visie van Olgerd Eichler, fondsmanager in Mainfirst’s Blend / European Equities team.

In absolute en relatieve termen lijken Europese tweederangsaandelen meer ondergewaardeerd dan ze in lange tijd zijn geweest. Terwijl de grote toonaangevende indices zoals de MSCI Europe, de STOXX 50 en de DAX eind 2023 al of bijna nieuwe hoogten hadden bereikt, staan de small cap indices nog steeds ver onder hun recordhoogten van de afgelopen jaren. Dit biedt beleggers aantrekkelijke rendementskansen.

Het verbaast ons dat de kortingen waarmee kleinere aandelen worden verhandeld ten opzichte van blue chips het afgelopen jaar nauwelijks zijn gedaald. Dit is overigens een…