in 2025 inflatie terug naar doelstelling

Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft aangegeven dat zij verwacht dat de inflatie in de eurozone in 2025 zal zijn teruggelopen naar de doelstelling van 2%. In een gesprek met de Griekse krant Kathimerini benadrukte Lagarde de vastberadenheid van de ECB om deze inflatiedoelstelling te realiseren.

Als reactie op de aanhoudende hoge inflatie heeft de ECB de rente naar recordhoogte verhoogd. Afgelopen maand kondigde de centrale bank voor het eerst aan een pauze in te lassen met betrekking tot verdere renteverhogingen, daarbij aangevend dat het huidige renteniveau van 4% voldoende is om de inflatie op termijn te stabiliseren naar de beoogde 2%.

Ondanks enige kritiek, met name uit Zuid-Europese landen die vrezen dat de hoge rente de economische groei kan ondermijnen, heeft de ECB benadrukt dat zij van plan is de rente voor een langere periode op dit niveau te handhaven. In reactie op deze zorgen stelde Lagarde: “Ons…