In 2024 vertrouwt 40% van de ontwikkelaars van cryptogames op traditionele gaming

Bijna 40% van de ontwikkelaars in de blockchain-gamingindustrie verwacht dat traditionele gamingstudio’s in 2024 een sleutelrol zullen spelen in de groei van de Web3-gamingsector. Dit blijkt uit het ‘2023 State of the Industry Report‘ van de Blockchain Gaming Alliance (BGA), uitgebracht op 12 december.

Adopteren van Web3-technologie

Volgens het rapport gelooft 37,8% van de respondenten dat de toetreding van Web2-studio’s tot de Web3-ruimte, door het lanceren van nieuwe games of het integreren van blockchain-elementen in bestaande titels, een significante impuls zal geven aan de industrie in 2024.

Bij het onderzoek naar de grootste positieve drijfveren in 2023, gaf 19,8% van de ondervraagden aan dat traditionele gamestudio’s die non-fungible tokengames lanceren een belangrijke factor zijn, terwijl 15,2% het overstappen van deze studio’s naar Web3 benadrukt.

In het algemeen meent 35% van de respondenten dat de grootste voordelen voor de industrie voortkomen…