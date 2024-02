IMF Verlaagt Groeiverwachtingen Nederland en Andere Europese Landen

Leestijd: 2 minuten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt zijn groeivooruitzichten voor Nederland en andere Europese landen. Volgens de kenners van het fonds ging het in de laatste maanden van 2023 beduidend slechter met de economie dan voorzien. Daardoor komt het economisch herstel dit jaar en volgend jaar ook trager op gang.

Bij de laatste grote ramingen in oktober dacht het IMF nog dat Nederland vorig jaar 0,6 procent groei zou laten zien. Maar in een nieuwe schatting gaat het fonds slechts uit van 0,2 procent groei voor 2023. De raming voor 2024 was eerst 1,1 procent groei, maar dat is nu verlaagd naar een plus van 0,7 procent. Volgend jaar moet de Nederlandse economie dan weer 1,3 procent aantrekken. Maar ook dat is volgens het IMF ietwat somberder dan eerder voor mogelijk werd gehouden.

Voor andere Europese landen is het beeld min of meer hetzelfde. Zo zijn voor Frankrijk en Duitsland de ramingen eveneens verlaagd. Volgens het IMF kampte de eurozone vorig…