IMF eist belasting op cryptovermogenswinsten van Pakistan voor Noodfonds

In een recente ontwikkeling heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van Pakistan geëist dat het belasting gaat heffen op vermogenswinsten uit cryptocurrency-investeringen. Deze maatregel is onderdeel van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een reddingspakket ter waarde van $3 miljard.

Tijdens de evaluatiegesprekken over een stand-by-overeenkomst met Pakistan heeft het IMF voorgesteld dat de Federal Board of Revenue (FBR) van het land belastingen heft op winsten behaald uit crypto-assets.

Herzien van diverse belastingregels

Volgens berichtgeving van het lokale nieuwskanaal The News, is aan Pakistan ook gevraagd de belastingregels voor onroerend goed en beursgenoteerde effecten te herzien. De voorgestelde belastingaanpassingen door het IMF zijn bedoeld om jaarlijks belasting te innen op vermogenswinsten uit onroerend goed, onafhankelijk van de verkoopintenties van de eigenaar. Daarnaast zouden ontwikkelaars te maken krijgen met strengere eisen voor het…