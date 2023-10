IMCD wint aan aantrekkelijkheid – CashCow.nl

IMCD heeft het Zuid-Koreaanse Needfill overgenomen.

Needful is opgericht in 1991 en behaalt met 18 medewerkers een omzet van omgerekend 18 miljoen euro. De onderneming bedient als distributeur onder meer de markten voor verf, coating, inkt en polymeer. IMCD is enthousiast over de groeipotentie van de Zuid-Koreaanse markt.

Het aandeel staat 0,3% hoger op 118,40. Op dit niveau wordt 21,6 keer de winst betaald en bedraagt de yield 2,1%. Charttechnisch wint het aandeel aan aantrekkelijkheid.

