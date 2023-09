IMCD: wacht test af – CashCow.nl

Het aandeel IMCD N.V. (IMCD) eindigde iets lager op 124 euro, wat neerkomt op een daling van 0,5%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee 15 van de laatste 19 dagen gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 127 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Echter, de koers van het aandeel staat in de onderste weerstandzone. De kans op een rebound neemt daardoor toe. Rond 120 euro ligt een belangrijke steun op basis van de lange termijn. Dat niveau moet worden getest. Bij een negatieve doorbraak zal de koers afdaling naar 80-90 euro.

