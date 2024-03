IMCD heeft een flinke koerspotentie

Het aandeel IMCD N.V. (IMCD) steeg aanzienlijk met 7,9% en sloot op 152 euro. De stijging is nog niet voorbij.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 4 augustus 2021, toen de stijging 10,5% was. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht positief voor de middellange termijn.”

Beleggers tillen niet te zwaar aan de daling van de omzet met 3% in 2023 naar 4,4 miljard euro en de daling van de nettowinst met 7% naar 292 miljoen euro. De nieuwe CEO Valerie Diele-Braun wist in haar eerste toelichting voor analisten de juiste snaar te raken. “IMCD is een acquisitiemachine en een sterk bedrijf. Waar ik meer wil toevoegen, is op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Ik ben zelf lang klant geweest van IMCD, ik weet waar behoefte aan is en welke grote transities er in de sector aankomen”, schrijft het FD.

Charttechnisch is het aandeel hard om weg naar de…