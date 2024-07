Ikigai – Betekenis en Korte Samenvatting van het Boek

Willen we niet allemaal lang en gelukkig leven? Het geheim hiervan ligt in het boek Ikigai van Hector Gargia en Francesc Miralles. Het heeft bijna 50K beoordelingen op Amazon en is een internationale bestseller.

Ik kwam het tegen in een boekwinkel. Het compacte formaat vertelde me dat het een snel boek kon worden, en ik had gelijk. Ikigai brengt Japanse wijsheid aan het licht en leert ons wat echt belangrijk is in het leven. Het laat ons zien hoe we ons leven zinvoller kunnen maken door ons doel (Ikigai) te leven.

Met voorbeelden uit de praktijk deelt het filosofieën waarop we kunnen vertrouwen om onze geest en ons lichaam te trainen voor geluk. In dit artikel deel ik de concepten uit Ikigai die mij hebben aangesproken.

Wat is Ikigai?

Het woord Ikigai betekent het geluk van altijd bezig zijn. Toen ze onderzochten waarom sommigen weten wat ze willen in het leven en anderen verward zijn, stuitten de auteurs op dit Japanse concept.

Plaatsen waar mensen het langst leven, worden de blauwe zones genoemd. Er zijn er vijf in de wereld en Okinawa in Japan staat op de eerste plaats.

De auteurs van Ikigai, Hector en Francesc, besloten naar Japan te reizen en deze honderdjarigen (mensen die ouder dan 100 werden) en hun geheimen te bestuderen.

Ze ontdekten dat Ikigai de reden is waarom de mensen uit Okinawa elke ochtend opstaan. Volgens de Japanners hebben we allemaal een Ikigai, een reden om te bestaan.

We moeten ons misschien nog realiseren wat onze Ikigai is. Maar het zit diep in ons verborgen en om het te vinden, moeten we er geduldig naar zoeken.

De kunst om jong te blijven – Geheimen van een lang leven

Mensen in Okinawa volgen een bepaalde levensstijl die de sleutel is tot hun geluk en levensduur. Het is geworteld in verbondenheid met de gemeenschap, het volgen van hun doel en het behouden van een goede gezondheid.

1. Pensioen, wat is dat?

Volgens de auteurs brengt een duidelijk gedefinieerde Ikigai voldoening, geluk en betekenis in ons leven. Japanners hebben geen term voor pensioen. De meesten blijven zo lang mogelijk werken aan waar ze van houden (hun Ikigai).

2. Eten tot je bijna vol zit

Hara hachi bu is een gezegde dat in Japan voor en na de maaltijd wordt herhaald. Volgens de auteurs betekent het dat je je buik voor 80% vult.

Mensen in Okinawa stoppen met eten als hun maag 80% vol is. Daardoor eten ze minder calorieën dan mensen in het Westen en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen.

3. Een actieve geest leidt tot een jeugdig lichaam

Naarmate we ouder worden, kunnen we vastgeroest raken in onze manier van doen. Maar volgens de auteurs zorgt een gebrek aan mentale oefening ervoor dat onze neurale verbindingen verslechteren en dat we minder goed kunnen reageren op onze omgeving. Daarom is het van vitaal belang om onze hersenen een training te geven.

Onze neuronen beginnen al te verouderen als we nog in de twintig zijn. Het is essentieel om onze hersenen actief te houden door nieuwsgierig te blijven, uit onze comfortzone te stappen en nieuwe dingen te leren om dit verouderingsproces te vertragen.

4. Stress – sleutelfactor in het doden van een lang leven

Onderzoek toont aan dat stress een belangrijke factor is in vroegtijdige veroudering. Ons lichaam slijt sneller tijdens perioden van crisis, aldus de auteurs.

Ikigai vergelijkt het leven van onze voorouders (grotbewoners) met dat van ons om dit concept uit te leggen. Terwijl de grotbewoners in af en toe bedreigde periodes leefden, blijven moderne mensen constant gestrest. We werken de hele tijd en verkeren in een constante staat van competitie. Hierdoor zenden we stressvolle signalen naar ons lichaam, waardoor het lange tijd in een vecht- of vluchttoestand blijft.

De auteurs adviseren ons om onze stressvolle levensstijl te veranderen en mindfulness te beoefenen om vroegtijdige veroudering te voorkomen.

5. Een positieve mindset hebben

Ikigai deelt dat de mensen die het langst leven een positieve instelling en een hoog emotioneel bewustzijn hebben.

Degenen die een positieve instelling hebben bij het aangaan van hun uitdagingen en hun emoties beter kunnen beheersen, hebben meer kans op een lang en gelukkig leven.

De geest heeft een enorme macht over het lichaam en hoe snel het veroudert. – Ikigai

Je Ikigai vinden en erbij blijven

Om mensen te helpen hun Ikigai te vinden, onderzoeken de auteurs verschillende methoden, zoals logotherapie van Viktor Frankl. Volgens de logotherapie creëren we de zin van ons leven niet. We ontdekken het. Onze Ikigai, eenmaal gevonden, kan in de loop der jaren vele malen worden aangepast.

Naast Logotherapie laat Ikigai ons kennismaken met het Japanse concept van Morita Therapie. Het richt zich op het accepteren en loslaten van onze angsten en verlangens.

Flow: de koers van je Ikigai blijven volgen

Onszelf uit het oog verliezen terwijl we doen waar we van houden is in een staat van flow zijn. Onszelf afvragen wat maakt dat we in deze staat zijn, kan ons ook helpen om onze Ikigai te vinden.

Gebaseerd op onderzoek van de psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, is dit concept van flow de sleutel tot ons leven van Ikigai.

Met zoveel afleiding in de wereld van vandaag, kan het veel werk kosten om op het pad van onze Ikigai te blijven. Om ons te helpen flow te bereiken, bieden de auteurs ons drie nuttige strategieën:

Kies iets moeilijks maar niet te moeilijk: Een taak die afgestemd is op onze capaciteiten, maar enigszins uitdagend is, biedt ons een grotere kans om een flow-staat te bereiken. Richt je op een duidelijk en concreet doel: We moeten ons afvragen wat we hopen te bereiken voordat we ergens aan beginnen en ons richten op het proces. Concentreer je op één taak: Volgens de auteurs kunnen onze hersenen een ton aan verkeerde informatie opnemen, maar kunnen ze er maar een paar per seconde verwerken. Als we tussen taken schakelen, toont onderzoek aan dat onze productiviteit met 60% daalt en ons IQ met 10 punten.

De uitdagingen van het leven aangaan zonder je zorgen te maken

De auteurs delen dat degenen met een duidelijk gedefinieerde Ikigai hun passie nastreven, ongeacht de hindernissen. Ze zijn veerkrachtig. Ze concentreren zich op dingen waar ze controle over hebben en maken zich geen zorgen over dingen waar ze geen controle over hebben.

Het boek deelt de concepten van het boeddhisme en stoïcisme om ons te helpen beter om te gaan met de uitdagingen van het leven. Hoewel ze verschillend zijn, zegt de auteur, leren beide filosofieën ons om ons plezier, onze emoties en onze verlangens onder controle te houden.

Om onze kijk op het leven te verbeteren, verkent Ikigai ook de Japanse concepten van Wabi-sabi en ichi-go ichi-e.

Wabi-sabi vertelt ons dat we in plaats van perfectie na te streven, op zoek moeten gaan naar schoonheid in gebrekkige en onvolledige dingen. Alleen deze onvolmaakte dingen lijken op de natuurlijke wereld.

Ichi-go Ichi-e betekent dat dit moment nu bestaat en niet meer terug zal komen. Het herinnert ons eraan om te genieten van onze tijd met onze dierbaren en ons te richten op de huidige tijd.

Ikigai, moet je het lezen?

Ikigai geeft ons advies over hoe we lang en gelukkig kunnen leven. Het kan een goede herinnering zijn om het rustiger aan te doen en na te denken over wat echt belangrijk is.

Het behandelt veel concepten die kunnen helpen om onze geest en ons lichaam gezond te houden. Om dit bericht leesbaar te houden, heb ik slechts een paar onderwerpen uit het boek behandeld.

Voor een complete kijk op wat mensen het langst doet leven en gelukkig maakt, raad ik je aan Ikigai te gaan lezen. Het is de moeite waard om te lezen.