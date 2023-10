‘Ik zat op de bank omdat hij ’s nachts had gedroomd, ik ontplofte’

Theo Janssen heeft een rijke loopbaan achter de rug en is momenteel assistent-trainer van Vitesse. De voormalig middenvelder blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn carrière, die hem bracht bij Vitesse, KRC Genk, FC Twente en Ajax.

Janssen vertelt dat hij al 25 jaar betrokken is bij Vitesse. “Vitesse hoort bij mij en ik hoor denk ik een beetje bij Vitesse”, vertelt hij. Die 25 jaar bestaan niet alleen uit mooie momenten. Zo was Janssen eens woedend toen hij van toenmalig trainer Aad de Mos op de bank moest zitten. Daar was een bizarre reden voor: De Mos had de avond voor de wedstrijd een droom gehad.



“Ik zou gaan spelen, ik was ook aanvoerder van het elftal. Maar hij had een heel speciale droom gehad en daar kwam ik niet in voor”, blikt Janssen terug. “Die wedstrijd heb ik ook niet meegekregen. Ik ben naar huis gegaan en ik heb er ook niets van gezien. We zaten in een hotel en tijdens de teambespreking werd duidelijk dat ik niet…

