‘Ik weet nu al wat Jude Bellingham tegen me gaat zeggen’ – Voetbal International

Noah Ohio (20) kampt met gemengde gevoelens. Natuurlijk was het niet goed, wat Jong Oranje liet zien tegen Jong Gibraltar. Natuurlijk was de 1-0 uitslag wel heel erg mager. En natuurlijk had hij vaker dan één keer willen scoren. En toch was het wel een heel bijzondere avond voor de spits van Jong Oranje en Standard Luik. Hij vertelt over zijn terugkeer in Almere en een berichtje van boezemvriend Jude Bellingham.