‘Ik weet niet wat hij dan denkt…’

Marciano Vink heeft zich geërgerd aan de arbitrage in de Eredivisie. De analist van ESPN gaf zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN aan dat hij met verbazing heeft gekeken naar de strafschoppen die Go Ahead Eagles en NEC kregen in De Adelaarshorst en sprak zijn onvrede uit over het penaltymoment bij Feyenoord.

“Ik weet niet wat zo’n scheidsrechter dan denkt”, begint Vink als hij kijkt naar de beelden van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NEC. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot twee strafschoppen te geven, die op het eerste gezicht zeer makkelijk lijken te zijn gegeven. Videoscheidsrechter Jeroen Manschot besloot niet in te grijpen, tot onbegrip van de analist van ESPN: “Voetbal is een contactsport, dit was gewoon een duel om de bal. Er gebeurt echt niets, hier wordt gewoon een penalty voor gegeven…”, verzucht Vink in het programma Dit was het Weekend.



Het was niet het enige discutabele moment wat betreft de arbitrage…

