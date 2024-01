‘Ik weet dat ik niet dezelfde Santi ben’ – Voetbal International

Santiago Giménez kreeg zondag dé kans op het winnende doelpunt bij Feyenoord-FC Twente, maar miste voor de tweede keer dit seizoen een strafschop. Mede daardoor bleef het bij 0-0 en liep Feyenoord weer schade op in de titelstrijd . Giménez geeft toe dat hij in een mindere fase zit.

Giménez scoorde dit seizoen al negentien keer en heeft in de Eredivisie alleen Vangelis Pavlidis van AZ voor zich staan op de topscorerslijst. De laatste tijd gaat het scoren echter niet zo gemakkelijk voor de Feyenoord-spits. In de laatste zes wedstrijden (één in de Champions League, één in de beker en vier in de competitie) was Giménez slechts goed voor één doelpunt.